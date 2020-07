SPAL: Cionek squalificato

L’Udinese perde Sema

Uno squalificato per parte in vista di Spal-Udinese. Gigi Di Biagio sarà costretto a rinunciare a Cionek, il suo collega Luca Gotti dovrà far fronte all’indisponibilità dell’esterno di sinistra Sema. Il tecnico della formazione ferrarese potrà nuovamente contare su D’Alessandro, che ha scontato un turno di squalifica con la Sampdoria. Per la gara con l’Udinese, oltre a Berisha, dovrebbero essere ancora out Di Francesco, Fares e Valoti. Si farà di tutto per recuperare Reca, così da coprire con un giocatore di ruolo la fascia di sinistra. Previdibili anche i rientri nell’undici iniziale di Petagna e Valdifiori. Spal attesa da due ultimissime spiagge. Le esigue speranze di salvezza sono legate esclusivamente alle vittorie nelle gare con l’Udinese in programma giovedì al Mazza e a Marassi domenica con il Genoa.