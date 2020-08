SPAL: confermate le tre positività

Lo ha comunicato ufficialmente la società

In merito ai casi di positività al Covid-19 tra i componenti il “gruppo squadra” la Società ha emesso il seguente comunicato: “ S.P.A.L. srl comunica che alla luce di ulteriori test medici previsti dai protocolli ed effettuati nelle scorse ore sul gruppo prima squadra è confermata la positività al Covid-19 di tre tesserati biancazzurri.

I tre tesserati, tutti asintomatici e posti in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie come previsto dallo stesso protocollo, sono: Kevin Bonifazi e due tesserati“.

A questo punto, per consentire a chi ha avuto contatti con i due “tesserati”. non indicati dalla società, di sottoporsi a eventuali test, parrebbe opportuno venissero indicati i loro nomi. Nel frattempo si resta in attesa di conoscere il programma della preparazione.