SPAL: continua la caccia al successore di Vagnati

Società al lavoro, in attesa di sapere quando, come e se si riprenderà

Dopo che il Patron Simone Colombarini ha doverosamente voluto tranquillizzare l’ambiente sull’impegno dell’attuale proprietà, anche per allontanare i timori emersi in città dopo che erano tornate a spuntare illazioni su possibili trattative di cessione, in casa Spal si attendono le decisioni del Governo in merito alla possibilità e alle modalità di riprendere gli allenamenti di squadra e successivamente concludere il campionato. Contemporaneamente società al lavoro per il dopo Vagnati. Continuano a rincorrersi voci sui candidati. Sul taccuino di Mattioli & C. restano in nomi di Zamuner, da non escludere in tandem con Ludergnani, Bonato, Romairone, più difficile pensare a Marchetti, mentre nelle ultime ore è spuntato anche il profilo di Roberto Gemmi, attualmente sul libro paga del Pisa. La società non sembra avere comunque molta fretta, affidandosi nella gestione quotidiana, oltre che al presidente, a Andrea Gazzoli. Certo è che si profilano molte novità visto che l’addio di Vagnati, oltre che da quello di Specchia, potrebbe essere accompagnato da quelli del segretario Andrea Bernardelli e del Team Manager Alessandro Andreini e modifiche potrebbero maturare anche in altri settori della struttura biancoazzurra.