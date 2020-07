SPAL: De Franceschi nuovo collaboratore dell’Area Tecnica

Sarà una sorta di braccio destro di Giorgio Zamuner

La Spal da oggi si avvale della collaborazione di Ivone De Franceschi, inserito nello staff dirigenziale come collaboratore dell’area tecnica. Sarà il braccio destro di Giorgio Zamuner. Ha sottoscritto un contratto che lo lega alla società biancoazzurra fino al 30 giugno del prossimo anno, proprio come Zamuner.

In molti lo ricorderanno come centrocampista. di ottime doti tecniche. In serie A ha collezionato 57 presenze in serie A con le maglie di Venezia e ChievoVerona, in serie B e C ha giocato a Padova, Venezia, Salernitana e Bari.

Nel 1999/2000 ha militato nella massima serie della Primeira Liga con la maglia dello Sporting Lisbona, vincendo il campionato e risultando al termine della stagione il miglior giocatore del torneo portoghese.

Ha iniziato la carriera dirigenziale nel Padova, società in cui dal 2007 al 2013 ha ricoperto i ruoli di responsabile scouting e direttore sportivo.

Dopo l’esperienza come direttore sportivo del Venezia nel 2014/2015, ha collaborato per cinque anni con l’area scouting della Prima squadra dell’Inter.