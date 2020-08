SPAL: fatta per Sala

L’esterno mancino è già a Ferrara

Un primo tassello va ad incasellarsi nel mosaico di Giorgio Zamuner. Raggiunta l’intesa con il Sassuolo per il trasferimento alla Spal di Marco Sala. L’esterno mancino, nazionale Under 21, è già a Ferrara, anche se rimarrà per poche ore dovendo, come Esposito, rispondere alla chiamata di Nicolato. Sempre con il Sassuolo risulta definita anche l’operazione che prevede il trasferimento alla Spal di Leonardo Sernicola, 23 anni, reduce da una stagione nell’Ascoli. Stesso ruolo di Sala, che, alla luce dell’ottimo campionato disputato con la maglia dell’Entella, dovrebbe partire come titolare.