SPAL: Felipe salta il Milan

Il difensore brasiliano dovrà scontare un turno di squalifica, per somma di ammonizioni

Come previsto, il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Felipe, che a Napoli ha collezionto il quino cartellino giallo stagionale. A rischio, perchè diffidati, restano Cionek, Di Francesco e Vicari. Questa situazione sarà sotto valutazione da parte di Di Biagio considerando che, dopo il Milan, la è attesa dal confronto diretto a Marassi con la Sampdoria. Proprio in difesa, con la squadra di Pioli, prvedibile il rientro di Bonifazi, tenuto a riposo a Napoli. Mercoledì difficile preveder il recupero di Di Franceco, da verificare la situazione per quanto riguarda Zukanovic e si attendono gli esiti delle visite specialistiche a cui si sta sottoponendo Berisha, per conoscere gli esatti tempi di recupero e la strada da seguire per arrivare alla guarigione.