SPAL: Di Francesco e Strefezza verso il recupero

Potrebbero rientrare a Torino, difficile rivedere Reca

Buone notizia dal Centro G.B. Fabbri dove i giocatori della Spal stanno allenandosi in vista della trasferta di sabato a Torino. Hanno svolto tutto il lavoro con i compagni Di Francesco e Strefezza che quindi si candidano al rientro per il match con la squadra di Mazzarri. Attività invece personalizzata per Reca, apparentemente destinato a saltare la trasferta piemontese. Lavoro ridotto per Petagna, Tomovic e Felipe che dovrebbero essere a disposizione per l’ultima gara dell’anno. Nel frattempo il Giudice Sportivo, esaminate le immagini televisive dopo la segnalazione dalla Procura Federale, che aveva ipotizzato la pronuncia di “espressioni blasfeme” da parte di Murgia, ha ritenuto non prendere provvedimenti nei confronti del centrocampista della Spal.