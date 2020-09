SPAL: Di Francesco un paio di settimane di stop

Lesione di primo grado del collaterale mediale del ginocchio destro

Sospiro di sollievo in casa Spal. Non è grave l’infortunio riportato da Federico Di Francesco nel corso dell’amichevole di sabato con l’Udinese. La dignosi, comunicata dalla società, è “lesione di primo grado del collaterale mediale del ginocchio destro”. Non sarà necessario sottoporre il giocatore ad intrvento chirurigico. Di Francesco si sottoporrà ad una terapia conservita. I tempi di recupeo ipotizzabili in un paio di settimane. Ovviamente salterà il debutto di Monza, per il quale dovrebbero essere disponibili Floccari e Paloschi.