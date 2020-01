SPAL: giovedì parte la prevendita del derby

In calendario sabato 18, alle ore 15.00

Giovedì 16 gennaio alle ore 12, partirà la prevendita alla gara SPAL-Bologna, derby della 2^ giornata di ritorno di Serie A Tim 2019-2020, programmato in anticipo sabato 25 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio “Mazza” di Ferrara.

All’interno della prevendita, vi sarà una speciale tariffa promozionale per i Settori di Curva Est e Gradinata Laterale per i possessori di SPAL Card e valida solo per l’intestatario della Card. La tariffa sarà applicata a Donne, Over, Under 18 (Nati dal 01/01/2002) e può essere acquistata solo presso i punti vendita di VivaTicket.

Prevendita per possessori di SPAL Card: dalle ore 12.00 di giovedì 16 gennaio alle ore 23.59 di domenica 19 gennaio e dalle ore 12.00 di lunedì 20 gennaio alle ore 13.00 di sabato 25 gennaio.

Prevendita Settore Ospiti: dalle ore 12.00 di lunedì 20 gennaio alle ore 19.00 di venerdì 24 gennaio.

Canali di vendita: www.vivaticket.it e rivendite autorizzate Vivaticket.

Cambio nominativo: consentito per gli abbonamenti, inibito per i biglietti.

Apertura biglietteria nel giorno gara: dalle ore 12.00 alle ore 15.00 – Vendita riservata ai soli possessori di SPAL Card.

INFORMAZIONI GENERALI:

Il Settore Ospiti sarà in vendita per i soli possessori di Fidelity Card Bologna Fc.

Il residenti della provincia di Bologna potranno acquistare il solo Settore Ospiti.

Nel periodo di prevendita a loro dedicato, i possessori di SPAL Card potranno acquistare a persona: 1 solo biglietto intestato al possessore della SPAL Card.

Sarà applicata una speciale tariffa promozionale nei Settori di Curva Est e Gradinata Laterale per i possessori di SPAL Card con tariffa valida solo per l’intestatario della tessera. Questa tariffa sarà applicata a Donne, Over, Under 18 (nati dal 01/01/2002). La promozione sarà valida solamente nei punti vendita abilitati di VivaTicket.

L’acquisto dei tagliandi alla Biglietteria nel giorno gara prevede una maggiorazione di 5€ rispetto alle tariffe sotto riportate e riservato ai soli possessori di SPAL Card.

I biglietti della categoria Ragazzi per i Settori di Curva Ovest e Curva Est sono acquistabili solamente presso i punti vendita Vivaticket.

La richiesta dei biglietti omaggio per Under 14 potrà essere inoltrata fino a lunedì 20 gennaio alle ore 19. Il ritiro potrà essere effettuato martedì 21 e mercoledì 22 gennaio con orari 10-12.30 e 14.30-17.30 presso SPAL Point al Centro Commerciale “Le Mura” di Ferrara.

Si raccomanda di acquistare i biglietti soltanto sui canali di vendita autorizzati (circuito Vivaticket). SPAL srl non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati su siti web non autorizzati.

PREZZI PARTITE FASCIA 2 – CAMPIONATO SERIE A TIM 2019-2020

SETTORE INTERO RIDOTTO (DONNA, OVER, UNDER/DISABILI 80-100%) RIDOTTO RAGAZZI PROMOZIONE SPECIALE SPAL CARD

(DONNE/OVER/UNDER 18/DISABILI 80-100%)

CURVA OVEST 32 € 22 € 14 €

CURVA EST 35 € 24 € 14 € 12 €

GRADINATA LATERALE 50 € 35 € 12 €

GRADINATA CENTRALE 65 € 47 €

GRADINATA GOLD 80 € 60 €

GRADINATA GOLD Hospitality* 110 € 80 €

TRIBUNA BIANCA 58 € 44 €

TRIBUNA AZZURRA 80 € 55 €

TRIBUNA BLU 105 € 75 €

TRIBUNA VIP * 250 €

SETTORE OSPITI 25 €

*Per questi settori biglietti a disponibilità limitata, acquistabili solamente contattando la Biglietteria SPAL al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

RIDOTTI

1- Donne

2- Over : nati prima del 31/12/1954

3- Under : nati dal 01/01/2004 fino al 31/12/2006

4- Ragazzi: nati dal 01/01/2007

5- Disabili 80-100% senza accompagnatore (*biglietti acquistabili solamente contattando la Biglietteria SPAL al seguente indirizzo e-mail: [email protected] )