SPAL: giovedì via alla prevendita per Firenze

Per il settore ospiti biglietto a venti euro. A partire da cinque euro per Milan-Spal di Coppa

ACF Fiorentina ha comunicato che i biglietti per la gara tra la squadra viola e la Spal, in programma domenica 12 gennaio, alle ore 15.00, allo stadio Artemio Franchi, saranno acquistabili, nei punti vendita Listicket del territorio Nazionale, a partire da Giovedì 02 Gennaio 2020 ore 10:00 fino alle ore 23:59 di giovedì 09 Gennaio per i soli tifosi fidelizzati, nei giorni 10 e 11 Gennaio fino alle ore 19:00 la vendita sarà libera. Titolo incedibile, costo 20 euro.

ACF Fiorentina riconosce come canale internet per l’acquisto il sito https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600119 . Si raccomanda e consiglia di non acquistare tagliandi d’ingresso in circuiti o canali diversi da quello sopra citato.

Il tutto salvo eventuali limitazioni da parte dell’Osservatorio con l’attuale pianificazione di vendita condivisa nella Ticketing policy e condivisa in sede di GOS.

In vendita anche i tagliandi per Milan-Spal, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, mercoledì 15 gennaio, con fischio di inizio alle ore 18.00. Prezzi popolari che vanno da un minimo di 5 ad un massimo di 45 euro. Il circuito è VivaTicket. Per i residenti in provincia di Ferrara è obbligatorio il possesso della Tessera del Tifoso.