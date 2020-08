SPAL: gli allenatori delle giovanili nazionali

La novità è Cristian Serpini all’Under 17

Dopo Giuseppe Scurto alla Primavera, la Spal ha ufficializzato gli altri allenatori delle formazioni dell’attività agonistica giovanile nazionale per la prossima stagione.

Partendo dall”Under 17 nazionale, vi è il nuovo ingresso di Cristian Serpini nel Settore Giovanile dopo l’esperienza in Serie D alla Correggese nell’ultima stagione, stagione chiusa al terzo posto.

Claudio Rivalta è stato confermato come allenatore dell’Under 16 nazionale, mentre Jonatan Binotto continuerà l’esperienza in biancazzurro col medesimo gruppo 2006, in modo da proseguire il biennio tecnico in Under 15 nazionale.

Matteo Rossi, dopo la collaborazione con Rivalta dello scorso anno, ritornerà ad essere primo allenatore con l’Under 14 regionale professionisti, ruolo già ricoperto due anni fa.

Ecco, nel dettaglio, i tecnici che guideranno le squadre nazionali del Vivaio SPAL.

UNDER 17 (2004): Cristian SERPINI

UNDER 16 (2005): Claudio RIVALTA

UNDER 15 (2006): Jonatan BINOTTO

UNDER 14 (2007): Matteo ROSSI