SPAL: Gravina rilancia l’ipotesi play-out

Le squadre coinvolte sarebbero otto o sei

Il presidente della F.I.G.C. Gabriele Gravina riapre alla possibilità di play-off e play-out. Negli spareggi salvezza potrebbero essere coinvolte otto squadre. Dopo il primo turno, per la Spal ci sarebbe l’Udinese. Salve le vincenti. Le squadre sconfitte disporrebbero di una seconda fase a quattro, con in palio un solo posto per assicurarsi la permanenza in serie A. Ci sarebbero però un’incognita, visto che l’attuale classifica vede Inter, Atalanta, Verona, Parma, Sassuolo, Torino, Cagliari e Sampdoria con una gara da recuperare. E tra le gare non giocate ci sarebbe Torino-Udinese che in caso di vittoria dei granata potrebbe cambiare proprio l’avversaria della Spal. I biancoazzurri rischierebbero di trovarsi di fronte la nuova squadra di Vagnati… Nel caso di spareggi a sei squadre la Spal se la potrebbe vedere con la Sampdoria, ma i blucerchiati dovrebbero recuperare la gara sul campo dell’Inter. Un bel rebus per stabilire i posizionamenti in classifica, nel caso le squadre non abbiano disputato lo stesso numero di partite. La serie C, ormai avviata verso lo stop definitivo, dovrebbe propendere per il quoziente punti.