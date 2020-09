SPAL: Horvat, Kryeziu e Catanzaro al Torino

Vagnati regala a Cottafava tre tra i più promettenti giovani del vivaio

La Spal ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo al Torino FC le prestazioni sportive del trequartista ungherese Krisztofer Horvath (Primavera – classe 2002), del centrocampista kosovaro Altin Kryeziu (Primavera – classe 2002) e del centrocampista Mattia Catanzaro (Under 17 – classe 2004). Come si ricorderà Horvat e Kryeziu avevano fatto parte, nella passata stagione, anche del gruppo prima squadra biancoazzurra. A Torino Horvat e Kryeziu dovrebbero far parte della Primavera, guidata da Marcello Cattafava, Catanzaro dell’Under 17 granata. In attesa dei passaggi di Bonifazi all’Udinese e Fares alla Lazio, dovrebbe trattarsi di un’operazione utile al perfezionamento dei tesseramenti dei nuovi acquisti.