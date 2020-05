SPAL: iniziano le sedute collettive

Come da protocollo, rigorosamente a porte chiuse

Perfezionate tutte le operazioni previste dal protocollo, per i giocatori della Spal la settimana si apre nel segno della ripresa degli allenamenti di gruppo. Per Di Biagio quindi la possibilità di far disputare partitelle e provare sul campo le soluzioni tattiche da adottare quando, come pare ormai certo, il campionato riprenderà. Sedute, ovviamente, a porte rigorosamente chiuse. Il tutto in attesa dell’Assemblea di Lega in programma martedì, da cui dovrebbe scaturire la proposta per le modalità da adottare per portare a termine la stagione, che saranno valutata nel corso dell’incontro calendariato per giovedì tra il ministro Vincenzo Spadafora e tutte le componenti del calcio. Due le possibilità: disputare le partite delle dodici giornate mancati, più i recuperi, oppure play-off e play out. Quella degli spareggi dovrebbe essere solo un’alternativa, qualora la ripresa dell’attività non sia programmabile entro la seconda decade di giugno.