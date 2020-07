SPAL – INTER 0-3 (37′ Candreva, 54′ Biraghi, 60′ Sanchez)

SPAL: Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Dabo, Murgia; Petagna, Cerri. A disp. Thiam, Meneghetti, Castro, Cionek, D’Alessandro, Felipe, Di Francesco, Floccari, Missiroli, Salamon, Tomovic, Tunjov. All. Di Biagio

INTER: Handanovic; Skriniar, Bastoni, Ranocchia; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Martinez. A disp. Padelli, Berni, Agoume, Asamoha, B.Valero, D’Ambrosio, De Vrij, Esposito, Moses, Young, Pirola. All. Conte

5′ Inter vicinissima al vantaggio con un palo colpito da Brozovic con un destro rasoterra dal limite.

18′ Traversa colpita da Petagna con una pregevole girata.

27′ Conclusione dal limite di Sanchez che non trova lo specchio della porta.

34′ Cerri ci prova da fuori, ma la sua conclusione termina alta.

37′ GOL Inter in vantaggio con un calibrato destro di Candreva che in completa solitudine supera Letica.

42′ Contatto in area fra Handanovic e Strefezza ma l’arbitro dopo consulto Var non concede il penalty.

52′ Prodezza di Letica che nega la reta da distanza ravvicinata a Sanchez.

54′ GOL Raddoppia l’Inter con un destro preciso di Biraghi che supera Letica.

60′ GOL Terzamrete per gli ospiti, con Sanchez che finalizza una pregevole ripartenza.

64′ Sanchez di testa sfiora la doppietta personale