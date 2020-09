Sabato alle 13.00

La gara Spal-Inter, valevole per la seconda giornata del Campionato Primavera1, in programma sabato 26 sttembre, si giocherà allo stadio Paolo Mazza. Fischio di inizio alle ore 13.00, senza la possibilità di far accedere il pubblico, in ottemperanza alle vigenti disposizioni anti COVID.