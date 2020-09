SPAL: la prima a Monza

Debutto interno con il Cosenza. Tre trasferte nelle prime quattro gare

Via al calendario di serie B. Per la Spal esordio sul campo del Monza di Galliani e Berlusconi, una delle squadre se non la favorita in assoluto per la promozione diretta. Il debutto interno con il Cosenza. A seguire Pordenone-Spal, Empoli-Spal, Spal-Vicenza, Reggina-Spal, Spal-Salernitana, Spal-Pescara, Entella-Spal, Spal-Pisa, Cittadella-Spal, Spal-Chievovernona, Venezia-Spal, Spal-Lecce, Ascoli-Spal, Spal-Brescia, Frosinone-Spal, Spal-Reggiana, Cremonese-Spal. A margine della cerimonia di presentazione dei calendari il presidente Walter Mattioli ha espresso il proprio rammarico per la recente retrocessione, “Nonostante -ha sottolineato- il forte impegno economico sostenuto.” Sul futuro ha garantito la volontà della società di allestire un gruppo competitivo, con, da verificare, quali giocatori avranno la volontà di restare a Ferrara, oppure non vedere di buon guardo la discesa di categoria. Sul debutto a Monza: “Una delle squadre più forti -ha sottolineato il presidente della Spal-, ma primo o poi le dovremo affrontare tutte”.