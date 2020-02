SPAL: la prevendita per Lecce

Biglietto settore ospiti 19 euro

E’ attiva la prevendita per il Settore Ospiti dello Stadio Via del Mare di Lecce per l’incontro Lecce-SPAL programmato sabato 15 febbraio alle ore 15.00.

Il Settore Ospiti ha una capienza di 1.075 posti.

I biglietti per questo Settore avranno un costo di € 19 intero ed € 8 ridotto under 14 (riservato ai minori di 14 anni al momento dell’acquisto).

La vendita libera, aperta a tutti, sarà attiva fino alle ore 19.00 di venerdì 14 febbraio.

Il circuito di vendita sarà VivaTicket, sito dove trovare i locali abilitati all’acquisto dei tagliandi.

La Biglietteria online sarà presso “HOME TICKETING” (Stampa a casa) registrandosi sul sito: http://www.vivaticket.it

La vendita dei biglietti per Settore Ospiti non sarà disponibile il giorno gara presso lo Stadio Via del Mare: pertanto è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

Chi acquista i ticket dovrà assicurarsi che la stampa prodotta sia di buona qualità. La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto. L’U.S. Lecce declina ogni responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli dovute esclusivamente alla stampa non leggibile.