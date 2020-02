SPAL: lavoro ridotto per Cerri, Dabo e Vicari

In gruppo Fares e Sala, per Lecce venduti 322 biglietti

Doppia seduta di allenamento per i giocatori della Spal in vista della trasferta a Lecce. Lavoro completo per Fares e ha partecipato regolarmente agli allenamenti anche Sala. Lavoro ridotto per Cerri, che non sarà a disposizione per la gara con i salentini. Da verificare le possibilità di recupero per Vicari che, nel corso del match con il Sassuolo, ha accusato un affaticamento al bicipite femorale della coscia sinistra e per Dabo alle prese con la stessa problematica alla coscia destra. Nel frattempo il penultimo giorno della prevendita riservata agli abbonati ha portato a 5.441 i biglietti venduti per Spal-Juventus in calendario sabato 22, sono 322 i tifosi biancoazzurri che si sono assicurati i tagliandi per assistere alla gara di Lecce.