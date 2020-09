SPAL – LE DATE DELLA SERIE B

In attesa del calendario



In attesa che in serata vengano stilati i calendari la Lega Serie B ha comunicato le date della prossima stagione.

Inizio Campionato (prima giornata)

* Sabato 26.09.2020

Turni infrasettimanali

** Martedì 20.10.2020

Martedì 15.12.2020

Martedì 22.12.2020

Mercoledì 30.12.2020

Martedì 09.02.2021

Martedì 02.03.2021

Martedì 16.03.2021

Martedì 20.04.2021

* la prima giornata sarà aperta, come da tradizione, dalla gara inaugurale che si giocherà, in anticipo, venerdì 25 settembre 2020, in orario serale;

** la 15a, 16a e 17a giornata di andata si disputeranno, rispettivamente, domenica 27 e mercoledì 30 dicembre 2020 e domenica 3 gennaio 2021;

** la 12a e 13a giornata di ritorno (turni pasquali) si disputeranno rispettivamente giovedì 1 e lunedì 5 aprile 2021 (festivo). Pubblicato in Milano il 9 settembre 2020

Soste

Sabato-Domenica 10-11.10.2020 (gare nazionali)

Sabato-Domenica 14-15.11.2020 (gare nazionali)

Sabato-Domenica 09-10.01.2021

Sabato-Domenica 27-28.03.2021 (gare nazionali)

Fine Campionato (ultima giornata)

Venerdì 07.05.2021