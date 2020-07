SPAL: l’Inter arriverà a Ferrara senza Godin squalificato

Assenti anche gli infortunati Sensi e Vecino, tronano Lukaku e Eriksen

Nella gara in programma giovedì alle 21.45 al Mazza, la Spal affronterà un’Inter che dovrà rinunciare a Godin, bloccato per un turno da Giudice Sportivo. Conte, dovrebbe utilizzare, per la sua difesa a tre, Skriniar-Ranocchia-Bastoni. In attacco, dopo essere rimasto precauzionalmente a riposo lunedì con il Torino, prevedibile il rientro di Lukaku e sulla trequarti quello di Eriksen. Di Biagio difficilmente potrà contare sui recuperi di Fares e Valoti e certamente non avrà Berisha. Spal che cercherà almeno di salvare l’onore, in attesa della sfida “spareggio” per evitare l’ultimo, in programma domenica Brescia.