SPAL: l’ottimismo di Di Biagio

Il tecnico biancazzurro ha fatto il punto in vista della ripresa del campionato



E’ un Di Biagio ottimista quello che ha voluto fare il punto della situazione, in un’intervista pubblicata sul sito della societario della Spal, sul lungo periodo di isolamento, sulla ripresa della preparazione e sulle possibilità della sua squadra di centrare l’obiettivo salvezza.

Nel frattempo, per la sostituzione del segretario Andrea Bernardelli, in procinto di seguire Davide Vagnati al Torino, prende quota la candidatura di Michele Sebastiani, attualmente con le stesse mansioni alle dipendenze del Chievo.

Di seguito il link per sentire le parole dell’allenatore della Spal

https://www.instagram.com/tv/CBD0o5oiiUl/?igshid=2kw8bfc7xmkv