SPAL: lunedì il calendario

La Lega comunicherà giorni e orari per terminare la stagione

La settimana si aprirà con la comunicazione dei giorni e degli orari delle partite del campionato di serie A. Da giocare ancora dodici giornate, più i recuperi in programma nel week-end tra il 20 e 21 giugno. All’inizio della settimana successiva il primo turno, con la Spal che riceverà il Cagliari. Ancora contrasti per quanto riguarda gli orari. Inizialmente era stata fatta l’ipotesi di programmare partite anche alle 16.00, una proposta che aveva fatto partire le contestazioni dei giocatori, da qui lo spostamento, pare, alle 17.15. Saranno comunque poche, attorno alla decina, le partite programmate in questo orario, probabilmente anche escludendo i campi più a Sud, ovvero quelli di Napoli e Lecce. Una cinquantina le gare con fischio di inizio alle 19.15. Le restanti, su un totale di 124, previste in serata. Il fischio di inizio dovrebbe essere quello delle 21.30. La Lega sta lavorando per predisporre un calendario con orari equamente suddivisi tra tutte le squadre, con un massimo di due impegni al pomeriggio e solo nei week-end. Resterà da definire la programmazione delle due ultime giornate, in cui dovrà essere prevista la contemporaneità delle partite tra le squadre impegnate per perseguire lo stesso obiettivo.