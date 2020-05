SPAL: da lunedì via libera agli allenamenti

Bonaccini ha firmato l’autorizzazione

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha firmato l’ordinanza che consente a S.P.A.L., Bologna, Parma e Sassuolo di riprendere gli allenamenti nei rispettivi centri sportivi. Le sedute, che potranno iniziare da lunedì, dovranno essere individuali e a porte chiuse. Bonaccini ha quindi risposto positivamente alla richiesta inoltrata dalle quattro società emiliane che militano nel massimo campionato. Si resta in attesa di verificare se i giocatori saranno convocati, delle reazioni del Governo e delle altre squadre di serie A. La decisione di Bonaccini potrebbe aprire la strada alla ripresa dell’attività, nei vari centri sportivi, per tutti i club del massimo campionato. Il tutto in attesa di sapere se e quando potranno riprendere i campionati, mentre per quanto riguarda gli allenamenti di squadra la data prevista è già fissata al 18 maggio.