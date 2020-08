SPAL: Marino ha firmato

Contratto annuale, con opzione di un’ulteriore stagione in caso di promozione, per l’ex tecnico dell’Empoli

Pasquale Marino da oggi è ufficialmente l’allenatore della Spal. Il 58enne tecnico di Marsala ha firmato un contratto che lo lega alla società ferrarese fino al 30 giugno 2021, con prolungamento automatico di un anno in caso di promozione. Un accordo che dimostra la volontà di mettersi in gioco dell’allenatore, reduce dai play-off con l’Empoli. Tecnico di esperienza, profondo conoscitore del campionato di serie B, che lo ha visto impegnato per nove stagioni, oltre alle sette sulle panchine di serie A. Nel torneo cadetto ha quasi sempre centrato l’obiettivo play-off, che sembra essere quello a cui ambisce la Spal, magari sfatando una tradizione che ha sempre visto le squadre di Marino fallire l’assalto alla promozione, a conclusione di questa appendice ai campionati. Tatticamente prevedibile una Spal in campo con il 4-3-3, questo è infatti il modulo preferito dall’allenatore siciliano, che comunque ha dimostrato sapersi anche adattare alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Come da anni, avrà al suo fianco Massimo Mezzini, che ritroverà il suo vecchio compagno di squadra Giorgio Zamuner.

LA CARRIERA DI PASQUALE MARINO

1997-1998 MILAZZO D 2

1998-1999 MILAZZO D 9

1999-2000 RAGUSA D 7

2000-2001 PATERNO’ D 1

2001-2002 PATERNO’ C2 3

2002-2003 FOGGIA C2 1

2003-2004 FOGGIA C1 9

2004-2005 AREZZO B 14

2005-2006 CATANIA CALCIO B 2

2006-2007 CATANIA CALCIO A 13

2007-2008 UDINESE CALCIO A 7

2008-2009 UDINESE CALCIO A 7

2009-12/2009 UDINESE CALCIO A es

02/2010-2010 UDINESE CALCIO A 15

07/2010-04/2011 PARMA A es

12/2011-2012 GENOA C.F.C. A es

2013-02/2014 PESCARA B es

10/2014-2015 VICENZA B 3

2015-03/2016 VICENZA B es

2016-2017 FROSINONE B 3

10/2017-01/201 BRESCIA CALCIO B es

2018-2019 SPEZIA B 6

2019-2020. EMPOLI B 9