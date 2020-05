SPAL: Mattioli pensa a Ludergnani?

Il presidente potrebbe essere allettato dall’idea di un’altra scommessa, mentre Vagnati firma un triennale con il Toro, si porta Specchia e forse anche Semplici

Nell’ultimo anno della Giacomense Walter Mattioli, a sorpresa, chiese a Vagnati di passare dal campo direttamente al ruolo di D.S.. Mossa che rivelò azzeccata visti i risultati, ultima stagione a parte, ben oltre la più ottimistica delle previsioni. Dopo l’addio con Vagnati, la società si è messa al lavoro per individuare il suo sostituto. Mattioli potrebbe tentare di replicare la scommessa con il suo ex centrocampista pensando a Ruggero Ludergnani. Sarebbe un bel salto dal settore giovanile alla prima squadra. Ludergnani in questi anni ha però costantemente lavorato al fianco di Vagnati, maturando esperienze e acquisendo contatti. Nel caso, anche perché tra l’altro non è nell’elenco dei Direttori Sportivi abilitati, dovrebbe avere un partner. Anche in questo caso spunta qualche nome, come quello di Giorgio Zamuner, che potrebbe avere un ruolo di peso. Le alternative potrebbero essere quelle di Alessandro Andreini e Andrea Gazzoli, entrambi in possesso del “patentino”. Anche se per ora non c’e alcuna certezza sulla ripresa dell’attività, la società dovrà coprire la casella lasciata vacante dopo il divorzio con Vagnati. Scelta fondamentale per il futuro. Più opportuno affidarsi ad un giovane con tanta voglia di emergere, che conosce alla perfezione tutto ciò che ruota all’interno e attorno alla famiglia biancoazzurra, oppure affidarsi a un manager navigato, ma non sappiamo fino a che punto con la Spal nel cuore? Tutto potrebbe dipendere dal palmares di quelli che potrebbe essere i candidati alla successione di Vagnati che al Torino ha firmato un triennale, si porta Gianmario Specchia e forse anche Semplici.