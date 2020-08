Intervenuto nel corso della serata del Centro Coordinamento

Alla cena Biancoazzurra del Coordinamento Club Tifosi Spal è intervenuto il presidente Walter Mattioli amareggiato per l’andamento dello scorso campionato, ma già al lavoro per allestire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Gli interventi del Presidente Walter Mattioli e del D.G. Andrea Gazzoli