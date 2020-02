SPAL: a parte Cerri, allenamenti al completo

Solo per l’ex attaccante del Cagliari lavoro differenziato

Tutti i giocatori della Spal stanno sostenendo regolarmente gli allenamenti in vista dell’importantissima gara con il Sassuolo. Unica eccezione per Cerri, che sta seguendo un’attività personalizzata per recuperare dopo l’infortunio muscolare con cui doveva fare i conti già dal suo arrivo da Cagliari. Semplici potrà quindi contare sui rientri di Valoti e Petagna, reduci da squalifica e Vicari rimasto a riposo a Roma, dopo l’influenza che lo aveva colpito la scorsa settimana. Nel frattempo venduti 2.782 biglietti, di cui 124 acquistati dai supporters del Sassuolo. 2.782 i tagliandi staccati per la gara con la Juventus di sabato 22.