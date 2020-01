SPAL: parte Kurtic arriva Dabo

Si attende solo l’ufficialità per le due operazioni ormai definite

Anche se non sono giunte indicazioni ufficiali possono considersi definite la cessione di Kurtic al Parma e l’arrivo alla Spal di Dabo. Caretteritiche diverse tra i due centrocampisti. L’ex viola, che potrebbe anche essere tesserato a ore, è un incontrista, elemento che ringhia sugli avversari, un tassello vuoto fino ad oggi nell’organico di Semplici. Per questo ipotizzabile che la Spal vada anche alla ricerca di un centrocampista in grado di inserirsi e andare alla conclusione. Per il resto da Torino giungono conferme dell’accordo raggiunto per il ritorno a Ferrara di Bonifazi. La Spal pare abbia messo sul piatto 12 milioni di euro, con pagamento a partire dalla prossima stagione. L’ufficialità arriverà dopo il prossimo turno di campionato, per cui Bonifazi potrà essere a disposizione per la trasferta di Bergamo. Caccia sempre aperta anche ad un attaccante. E’ uscita l’indicazione Sanabria, ma potrebbero essere anche altre le piste seguite da Vagnati, impegnatissimo pure sul fronte relativo alle cessioni dei vari elementi ai margini delle scelte di Semplici. Di certo, con gli oltre sette milioni garantiti dalle cessioni di Kurtic e Moncini, considerando che per questa stagione Dabo e Bonifazi arrivano in prestito, la società dispone delle risorse per cercare almeno un centrocampista ed un attaccante di discreto valore. Se andasse in porto questa serie di operazioni con l’aggiunta di un altro difensore, oltre a Bonifazi, specie in caso di cessione di Sala, Salamon e pure Felipe, sul quale pare non manchino gli interessamenti, si potrebbe iniziare a guardare con maggior e giustificata fiducia alle possibilità di centrare la terza salvezza. Corsa su Lecce e Brescia, all’apparenza senza grandi risorse da impiegare sul mercato e Genoa che invece è tutt’altro che immobile. Più difficile ipotizzare che la Sampdoria resti ancora a lungo in zona calda, oppure agganciare altre squadre, come ad esempio l’Udinese ormai troppo distanti.