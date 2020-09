SPAL: passerella delle “Biancoazzurre”

Al Mazza presentate le sei formazioni femminili

Il manto erboso del Paolo Mazza ha ospitato la passerella delle squadre del settore femminile: Under 10, Under 12, Under 15, Under 17, Under 19 e la formazione che parteciperà al Campionato di Serie C. Pomeriggio introdotto dal D.G. Andrea Gazzoli: “Sappiamo ritrovarci in un periodo un pò difficile -ha sottolineato il Direttore Generale- contiamo nel giro di un mese di sistemare tutte le situazioni logistiche. Stiamo cercando di aumentare il numero delle squadre, con l’Under 19. E-ha chiuso Andrea Gazzoli- promettiamo di far disputare a tutte le nostre squadre almeno una partita qui al Paolo Mazza”. Poi il via alla passerella di tutte le calciatrici, partendo dall’Under 10 per arrivare fino alle ragazze della prima squadra. E ringraziamenti ai principali sponsor Copma e Bondi. E’ qui di intervenuto Massimo Crivellaro: “Gioia di ritrovarci qui al Mazza -Responsabile del Settore Femminile- con ringraziamenti particolari a tutte le famiglie”. La chiusura affidata a Walter Mattioli: “Dopo due mesi senza tifosi e finale di campoponato ben diverso rispetto a quello che ci aspettavamo. Ci dispiace se in questo inizio di stagione si è verificato qualche disguido -ha esordito il presidente della Spal-, ma le difficoltà creata dalla pandemia le conosciamo tutti. Stiamo lavorando. Sapete quanto io abbia. sempre voluto il settore femminile. Mi resta un grande rammarico per non aver visto terminare regolarmente la stagione, specialmente con la prima squadra che, sono convinto, avrebbe notevolmente migliorato la sua posizione di classifica. Vedremo di centrare l’obiettivo nella prossima stagione, ripartendo con tanto entusiasmo sian campo femminile che in quello maschile. L’impegno delle ragazze spero sia imitato anche dai maschietti”.