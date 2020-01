SPAL: Petagna è del Napoli, Igor della Fiorentina

Per l’attaccante visite mediche e firma del contratto, ma resterà a Ferrara fino al termine della stagione, il difensore subito in viola. E ora caccia ai rinforzi



Anche gli ultimi dubbi sono fugati: Petagna è un giocatore del Napoli. Il bomber biancoazzurro è a Roma, a Villa Stuart, dove sta sostenendo le visite le visite mediche, poi si trasferità negli uffici della Filmauro dove per firmare il contratto che lo legherà alla società di Aurelio De Laurentiis per cinque stagioni. La Spal, che dovrebbe ricavare dall’operazione, bunus compresi, una cifra di poco inferiore ai venti milioni, potrà contare sul giocatore fino alla conclusione della stagione in corso. Il Napoli e la società ferrarese infatti si sono accordate per il prestito di Petagna fino al 30 giugno. La Spal ha riteuto opportuno chiudere ora l’operazione, scelta condivisible, visto che, nella malaugurata ipotesi di retrocessione, sarebbe stata probabilmente costretta ad abbassare le richieste della contropartita economica. Raggiunto l’accordo anche pet la cessione di Igor alla Fiorentina. L’intesa sarebbe sulle basi di prestito con obbligo di riscatto con un importo per la Spal attorno agli otto milioni di euro. Grazie ai ricavati dalle varie cessioni, che non arriveranno interamente nell’immediato, ma stesso discorso vale anche per gli acquisti, questo ormai è il trend sia in uscita che in entrata, Vagnati ha ricevuto il mandato di cercare rinforzi per centrocampo e attacco. Per il settore nevralgico è forte la candidatura dell’argentino Castro. L’alternativa potrebbe essere Esseryc, ma il giocatore attualmente in forza alla Fiorentina ha caratteristiche diverse, e forse meno confacenti alle necessità di Semplici, rispetto a quello a tutt’oggi a disposizione di Maran. Per l’attacco situazione che appare più complicata, sia per i costi che per la concorrenza. Si rincorrono i soliti noti: Caprari, Zaza, Cerri, Sanabria, Pinamonti, Favilli, La Gumina. Insomma ore frenetiche per Davide Vagnati al quale resta solo un giorno a disposizione anche per trovare una sistemazione almeno a Sala, Jankovic e Salamon.