SPAL: precisazioni della società su ingressi Curva Est

Dopo le problematiche emerse nel corso della gara con il Verona

Dopo le problematiche emerse nel corso della gara Spal-Verona, quando è stato concesso l’ingresso ai tifosi della formazione veneta in Curva Est, nella parte del settore di norma riservata agli sportivi ferraresi la Spal ha pubblicato il seguente comunicato.

“S.P.A.L. srl è dispiaciuta e rammaricata per i disagi in cui sono incorsi famiglie e tifosi presenti in Curva Est prima e durante la gara di domenica 5 gennaio con Hellas Verona e lavorerà affinché episodi di questo genere non si ripetano più nella casa biancazzurra per eccellenza, lo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara”.