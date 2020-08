SPAL IN PRIMAVERA 1 E FARES E’ VICINISSIMO ALLA LAZIO

Soddisfazione in casa biancoazzurra per la “promozione” decisa dal Consiglio Federale

La Primavera Spal è stata ammessa al Campionato Primavera 1. Lo ha deciso il Consiglio Federale, che ha accolto la richiesta della società biancazzurra dopo la chiusura del torneo anticipata della stagione nel marzo scorso.

La Società della famiglia Colombarini ha espresso la propria soddisfazione, commentando: “La “promozione” in Primavera 1 rappresenta il coronamento di un’importante lavoro svolto in questi anni dal Settore Giovanile biancazzurro, Settore in continua crescita qualitativa e organizzativa”.

Nel frattempo iniziano i primo movimenti di mercato. Da Roma giungono voci attendibili del passaggio di Fares alla Lazio. La cessione dell’esterno nmancino portebbe alla Spal circa sette milioni di euro. Zamuner avrebbe già individuato il suo sostituto, Oliver Kragl, nella scorsa stagione a Benevento, ma nel campionato 2016/2017 a Frosinone, guarda caso con Pasquale Marino allenatore. Un altro indizio che rafforza l’ipotesi che il sucessore di Di Biagio sarà proprio l’attuale tecnico dell’Empoli.