E sui muri del Centro dipinto un murales

In attesa dell’esito dell’ultimo ciclo di tamponi i giocatori della Spal proseguono la preparazione con sedute individuali. E sorpresa per chi oggi è passato dalle parti del Centro G.B. Fabbri, sui cui muri è stato dipinto un murales che ritrae tre giocatori, in epoche diverse, sono tra i più amati dalla tifoseria biancoazzurra: Oscar Massei, Giulio Boldrini e Sergio Floccari.