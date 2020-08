SPAL: sette convocati per le Nazionali

Otto, se si considera anche Sala, che a breve sarà ufficialmente biancoazzurro

Per la prossima parentesi dedicata alle nazionali, sette biancazzurri faranno parte delle rispettive selezioni.

Convocato con l’Under 21 azzurra, Salvatore Esposito sarà impegnato nelle gare amichevoli che vedranno gli azzurrini affrontare la Slovenia giovedì 3 settembre a Lignano Sabbiadoro e la Svezia a Kalmar martedì 8 settembre, nel gruppo di Nicolato anche Marco Sala, che a breve sarà tesserato dalla Spal.

Prima convocazione con la nazionale maggiore dell’Estonia per Georgi Tunjov. Per la Uefa Nations League, la selezione guidata da Karel Voolaid ospiterà a Tallinn la Georgia sabato 5 settembre, mentre martedì 8 settembre sarà in trasferta contro l’Armenia a Yerevan.

Doppio impegno in Nations League anche per l’Albania di Etrit Berisha ed il Montenegro di Marko Jankovic.

L’Albania sarà a Minsk in Bielorussia per la gara di venerdì 4 settembre, mentre lunedì 7 settembre riceverà la Lituania a Tirana.

Due trasferte attendono invece il Montenegro che sabato 5 settembre sarà a Nicosia per il match contro Cipro, mentre martedì 8 farà visita al Lussemburgo.

I difensori biancazzurri classe 2002 Jakub Iskra e Patryk Peda faranno parte del gruppo della Polonia Under 19 in occasione delle amichevoli casalinghe contro Germania e Repubblica Ceca che si disputeranno rispettivamente giovedì 3 settembre e lunedì 7 settembre.

Con la nazionale Under 21 del Kosovo, il centrocampista classe 2002 Altin Kryeziu sarà impegnato a Pristina in occasione del match contro l’Inghilterra di venerdì 4 settembre, valido per le qualificazioni all’europeo di categoria.