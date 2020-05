Dopo il via libera del Ministro Spadafora, riunione del Consiglio di Lega che ha stabilito il calendario della ripartenza del Calcio, si inizia il 13 giugno con i ritorni delle semifinali di Coppa Italia, che sarà assegnata nella sfida unica in programma il giorno 16. Prime gare di campionato il 20, con i quattro recuperi, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma . La Spal tornerà in campo tra il 22 e il 24 giugno, ospitando il Cagliari.