SPAL: Simone Colombarini garantisce continuità al progetto

Dopo un lungo periodo di silenzio la Società torna a far sentire la sua voce

Simone Colombarini è tornato a parlare per rassicurare i tifosi. Il Patron della Spal ha ribadito l’impegno della proprietà per garantire continuità al progetto avviato sette anni fa, ovviamente tenendo conto delle problematiche derivate dalla difficile situazione con cui si deve confrontare tutto il Paese e non solo la parte, seppur importante, visto il numero di lavoratori coinvolti, che coinvolge il calcio.

