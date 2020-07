SPAL: squalificati D’Alessandro e Di Biagio. 6.753 i voucher per i rimborsi abbonamenti

Entrambi per un turno, dopo l’espulsione con il Milan



Doppia squalifica in casa Spal. Il Giudice Sportivo ha bloccato per un turno Marcco D’Alessandro e Gigi Di Bagio. Entrambi espulsi nel corso della gara con il Milan, salteranno la trasferta sul campo della Sampdoria, che a sua volta dovrà rinunciare al centrocampista danese Morten Thorsby. Il cartellino giallo rimediato mercoledì ha fatto scattare la “diffida” per Valdifiori. La prossima ammonizione comporterà la squalifica per un turno anche per Cionek, Di Francesco e Vicari.

Il 18 giugno scorso, sono scaduti i termini per la richiesta di rimborso tramite la procedura VivaVoucher degli Abbonamenti SPAL alla stagione di Serie A 2019-2020.

Di seguito, inseriamo i numeri relativi alle richieste di rimborso voucher effettuate per ogni settore dello Stadio “Mazza” di Ferrara:

CURVA OVEST -> 3.421

CURVA EST -> 415

GRADINATA LATERALE -> 989

GRADINATA CENTRALE -> 690

GRADINATA GOLD -> 208

TRIBUNA BIANCA -> 527

TRIBUNA AZZURRA -> 296

TRIBUNA BLU -> 200

TRIBUNA VIP -> 7

TOTALE -> 6.753