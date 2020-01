SPAL: squalificati Petagna, Valoti e Scalabrelli

Iago Falque verso il Genoa. Si rivede Fares. Aperta la prevendita per la Juventus

Come previsto Petagna e Valoti sono stati bloccati per un turno dal Giudice Sportivo, che ha squalificato per due giornate anche il preparatore dei portieri Cristiano Scalabrelli. Alla di allenamento di inizio settimana ha partecipato, disputando anche la partitella, Fares, ormai avviato sulla strada del completo recupero. Assenti Petagna, che ha lavorato in palestra, Vicari e Cionek. Sul fronte mercato sfuma l’ipotesi Iago Falque. L’attaccante spagnolo ha scelto il Genoa. Ora Vagnati dovrà dirigersi verso altri obiettivi. Caprari?

E’ aperta la prevendita all’incontro SPAL-Juventus, 6^ giornata di ritorno di Serie A Tim 2019-2020, programmata allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara sabato 22 febbraio alle ore 18.00.

La gara sarà fuori abbonamento.

Gli Abbonati SPAL alla stagione 2019-2020 potranno usufruire della prelazione al proprio posto stagionale fino a domenica 9 febbraio con prezzi riferiti alla Fascia 3.

Successivamente, gli stessi Abbonati alla stagione 2019-2020 potranno acquistare in prevendita e il giorno gara alla Biglietteria Stadio (con maggiorazione di €5) altro posto in Settore a loro scelta (secondo la disponibilità), sempre con tariffa di Fascia 3: sarà importante effettuare l’acquisto del biglietto tramite l’apposita sezione di vendita riservata alla Prelazione. Diversamente non si potrà usufruire della tariffa di Fascia 3.

Prevendita riservata Abbonati Stagione 2019-2020 (GARA FUORI ABBONAMENTO): dalle ore 16.00 di martedì 28 gennaio alle ore 23.59 di domenica 9 febbraio.

Prevendita per possessori di SPAL Card: dalle ore 16.00 di lunedì 10 febbraio alle ore 23.59 di martedì 18 febbraio.

Prevendita libera: dalle ore 12.00 di mercoledì 19 febbraio alle ore 16.00 di sabato 22 febbraio.

Prevendita Settore Ospiti: dalle ore 16.00 di lunedì 10 febbraio alle ore 23.59 di martedì 18 febbraio e dalle 12.00 di mercoledì 19 febbraio alle ore 19 di venerdì 21 febbraio.

Canali di vendita: www.vivaticket.it e rivendite autorizzate Vivaticket.

Cambio nominativo: non consentito.

Apertura biglietteria nel giorno gara: dalle ore 15.00 alle ore 18.45.

INFORMAZIONI GENERALI:

Agli Abbonati SPAL della stagione 2019-2020 sarà applicata la tariffa di vendita di Fascia 3.

Gli stessi Abbonati SPAL alla stagione 2019-2020 usufruiranno della tariffa di Fascia 3 per tutto il periodo di prevendita.

Al termine del periodo di prelazione loro dedicato, gli Abbonati SPAL alla stagione 2019-2020 potranno acquistare in prevendita altro posto in Settore a loro scelta (secondo la disponibilità), sempre con tariffa di Fascia 3 solo se non hanno già confermato il proprio posto nella prima fase di vendita, il titolo sarà sempre intestato all’Abbonato: sarà importante effettuare l’acquisto del biglietto tramite l’apposita sezione di vendita riservata alla Prelazione. Diversamente non si potrà usufruire della tariffa di Fascia 3.

Gli Abbonati SPAL alla stagione 2019-2020 usufruiranno della tariffa di Fascia 3 anche il giorno gara acquistando ticket intestato a loro presso la Biglietteria dello Stadio “Mazza” con prezzo aumentato di 5€.

Nella fase di prelazione, ogni Abbonato SPAL alla stagione 2019-2020 potrà acquistare un solo biglietto per se stesso come nel proseguo della prevendita e alla Biglietteria dello Stadio il giorno gara.

Sia in prevendita dedicata a SPAL Card, sia in prevendita libera, sia alla Biglietteria dello Stadio il giorno gara ogni persona, compresi i possessori di SPAL Card, potranno acquistare un solo biglietto a testa.

Il Settore Ospiti è riservato ai possessori di Fidelity Card Juventus.

L’acquisto dei biglietti al botteghino nel giorno gara prevede una maggiorazione di 5€ rispetto alle tariffe sotto riportate.

I biglietti della categoria Ragazzi per i settori di Curva Ovest, Curva Est e Settore Ospiti sono acquistabili solamente presso i punti vendita Vivaticket.

Si raccomanda di acquistare i biglietti soltanto sui canali di vendita autorizzati (circuito Vivaticket). SPAL srl non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati su siti web non autorizzati.