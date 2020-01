SPAL: squalificato Tomovic, in attesa del mercato

Bloccato per un turno, salterà solo la Fiorentina

Nenad Tomovic è stato squalificato per un turno. Evidentemente Guida non ha calcato la mano in merito alle motivazioni che lo hanno indotto ad estrarre il cartellino rosso, allontanando dal terreno di gioco, sul finire del primo tempo, il difensore della Spal che salterà la trasferta a Firenze sul campo della sua ex squadra. Rientrerà lunedì 13 gennaio quando è in calendario il match a Bergamo con l’Atalanta. La società ferrarese è stata anche multata di 10.000 euro, sanzione motivata per i cori offensivi rivolti al direttore di gara, che sarebbe anche stato colpito da una buccia di arancia provenienti dagli spalti. A Firenze Semplici, con Vicari che sembra non accusare i postumi della contusione rimediata nel primo tempo della partita con il Verona, potrebbe riportare in difesa Cionek, confidando nel recupero di Reca che sta proseguendo con attività personalizzata finalizzata a garantire la completa disponibità. Probabile anche il ritorno nell’undici iniziale per Di Francesco. Il tutto in attesa del mercato. Non sono da escludere novità in tempi brevi. La società è infatti al lavoro per mettere Semplici nelle condizioni di poter utilizzare prima possibile gli indispensabili rinforzi nel mirino di Davide Vagnati, anche oggi a Milano per incontrare gli emissari del Torino che comunque ha bloccato ogni partenza fino alla prossima settimana, visti gli impegni della squadra di Mazzarri tra giovedì e domenica, in Coppa con il Genoa e in campionato con il Bologna.