SPAL: test a Udine

Ultimo collaudo, prima del debutto in campionato venerdì a Monza. Sempre out Mazzocco, Paloschi, Salamon e Bonifazi

A sei giorni dalla prima giornata di campionato, ultimo collaudo per la Spal che renderà visita all’Udinese, che avrebbe dovuto affrontare nel week-end lo Spezia, che, avendo da poco concluso i play-off off, ha chiesto ed ottenuto il rinvio del suo storico esordio in serie A. Gara posticipata al 30 settembre. Marino, in attesa dell’evoluzione del mercato, destinato a far registrare numerosi movimenti sia in entrata che in uscita, dovrebbe dar spazio anche a Ranieri, dopo aver già fatto esordire, nell’amichevole con la VIS Pesaro, Sala, Sernicola e Brignola. Ancora indisponibili Bonifazi, Salamon(contusione polpaccio), Paloschi(in fase di recupero da noie retto femorale) e Mazzocco(infiammazione ginocchio). Cuellar, Horvat, Iskra, Krieziu e Zanchetta, faranno parte della formazione Primavera impegnata sul campo del Genoa.. La partita è in programma a Premariacco(UD), a porte rigorosamente chiuse, con accesso consentito esclusivamente ai rappresentanti le società. Inizio ore 15.00, con diretta sul canale TV dell’Udinese, raggiungibile dal sito della compagine friulana, www.udinese.it.