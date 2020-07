SPAL – TORINO 1-1 (57′ Verdi, 80′ D’Alessandro)

SPAL: Thiam; Cionek, Vicari, Salamon, Fares (59′ Iskra); Dabo, Missiroli, Murgia; Strefezza (84′ Horvat), Petagna, Di Francesco (59′ D’Alessandro). A disp. Letica, Meneghetti, Valdifiori, Valoti, Felipe, Tomovic, Kryeziu, Cuellar, Tunjov. Al. Di Biagio

TORINO: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Ansaldi, Meite, Rincon (66’Lukic), Verdi (85′ Edera), Zaza, Belotti. A disp. Rosati, Ujkani, Adopo, Aina, Celesia, Djdji, Gazzoini, Millico, Lyanco, Singo. All. Longo

3′ Zaza gira a lato da buona posizione.

4′ Ancora Zaza da buona posizione impegna Thiam.

24′ Sempre Zaza da buona posizione non trova lo specchio della porta.

33′ Si fa viva la Spal con una bella conclusione di Cionek.

35′ Destro dal limite di Bellotti deviato provvidenzialmente in mischia.

52′ Toro vicinissimo al gol con una con un palo di Verdi e sulla ribattuta Belotti non trova lo specchio della porta.

57′ GOL Torino che sblocca il punteggio con una pregevolissima conclusione a giro di Verdi.

79′ GOL Pareggia la Spal con un bel diagonale di D’Alessandro