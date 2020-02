SPAL: torna Fares

Convocato con la Primavera, vicino anche il rientro di D’Alessandro



Buone notizie per Semplici: Fares si sta mettendo definitivamente alle spalle l’infortunio che ancora non gli ha consentito di scendere in campo nella stagione in corso. Come si ricorderà l’esterno mancino tra i principali protagonisti dello scorso campionato ha riportato, durante l’amichevole del 6 agosto a Cesena, la rottura di un legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Fares, dopo la lunga rieducazione, ha ripreso da un paio di settimane ad allenarsi regolarmente con i compagni. Ora dovrà ritrovare la condizione atletica. Per questo è stato deciso di inserirlo nel gruppo a disposizione di Fiasconi, ovvero nella Primavera impegnata sabato sul campo del Venezia. Verso il completo recupero anche D’Alessandro. Due rientri importantissimi per Semplici, in vista della bagarre finale per conquistare la salvezza.