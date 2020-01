SPAL: ufficializzata la cessione di Kurtic, sicuro l’arrivo Dabo

E si resta in attesa di Bonifazi, ma c’è da preparare la gara di Firenze

E’ arrivato anche il comunicato ufficiale della società: Kurtic è stato ceduto al Parma. A prescindere dalle formule e dalle modalità che si usano in qeste circostanze, il centrocampista sloveno passa alla compagine di Pizzarotti a titolo definitivo. La Spal incasserà una cifra che si aggira attorno ai quattro milioni di euro. Contemporaneamente Vagnati ha definito l’ingaggio di Bryan Dabo dalla Fiorentina. Probabilmente tra la società ferrarese e quella viola c’è un tacito accordo di non utilizzare il ventottenne centrocampista di Marsiglia nella gara che domenica metterà di fronte proprio Fiorentina e Spal. Primo affare in entrata al quale è praticamente certo farà seguito quello che riporterà a Ferrara Bonifazi. C’è l’intesa tra Spal e Torino e anche tra le società e il giocatore che ci ha messo del suo per tornare alla corte di Semplici. Bonifazi e Dabo potrebbero anche essere utilizzati nella gara di Coppa con il Milan, in programma mercoledì al Meazza. Mercato che entra quindi nel vivo. Vagnati dovrà ora operare sul fronte uscite, cercando di trovare soluzioni almemo per Sala, Salamon e Jankovic. Sempre aperto anche il discorso relativo alla cessione di Paloschi, che potrebbe partire come Felipe. In questo caso sarebbero tre i giocatori da inserire nella rosa per mettere in condizioni Semplici di poter contare su un gruppo in grado di dire la sua con dovizione di causa nella corsa verso la salvezza. Un attaccante che, vista la partenza di Moncini, dovrebbe arrivare indipendentemente da altre cessioni, un centrocampista tatticamente simile a Kurtic, dato che Dabo è un incontrista, comunque, senza timore di smentita alcuna, necessario vista la latitanza di elementi con queste caratteristiche nell’attuale rosa biancoazzurra e un difensore che, dopo l’innesto di Bonifazi, sarebbe di complemento, dando per scontate le cessioni di Sala e Salamon. Nel frattempo la squadra prosegue la preparazione per la gara di Firenze. Con la squalifica di Tomovic, scelte forzate per Semplici in difesa, dove al Franchi dovremmo vedere Cionek-Vicari-Igor. Sugli esterni, salvo recuperi difficili da prnosticare almeno per l’inserimento nell’undici iniziale, potrebbe toccare a Di Francesco e Strefezza. A centrocampo, dopo l’addio di Kurtic, Murgia-Missiroli-Valoti, con qualche chance per Valdifiori. Nel caso di impiego dell’ex granata, Di Francesco potrebbe avanzare a supporto di Petagna, mell’altra ipotesi, quella che appare più probabile, squadra completata da Floccari, che sembra favorito su Paloschi.