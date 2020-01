SPAL: ufficializzato Dabo

Il centrocampista arriva dalla Fiorentina

Tempistiche rispettate, la Spal ha annunciato l’ingaggio di Bryan Dabo. Il centrocampista nato a Marsiglia il 18 febbraio 1992, arriva per garantire più sostanza alla mediana della squadra di Semplici. Ha iniziato la sua carriera nel Montepeiller dove è rimasto fino alla stagione 2015/2016, quando è passato al Saint Etienne nelle cui file ha collezionato trenta presenze, realizzando due reti. Nel gennaio 2018 è arrivato alla Fiorentina, disputando fino al termine del campionato dieci partite, segnando una rete. Nello scorso torneo con la casacca viola ventitre presenze ed un gol. Nel campionato in corso non è ancora sceso in campo. Indosserà la maglia numero “14”, quella che la stagione passata era di Bonifazi…