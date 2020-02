SPAL – UFFICIALIZZATO L’ESONERO DI LEONARDO SEMPLICI

Si attende la comunicazione dell’accordo con Di Biagio

La Spal ha pubblicato il comunicato in cui ufficializza la conclusione del rapporto con Leonardo Semplici e il suo staff.

“S.P.A.L. srl comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici, contestualmente al secondo allenatore Andrea Consumi, al preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e ai collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la SPAL in Serie A dopo 49 anni”.

A breve si attende il comunicato societario in cui sarà annunciato l’accordo con Gigi Di Biagio, al quale la Società si affiderà per cercare di conquistare la salvezza.