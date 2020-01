SPAL: ultimi minuti mercato, salta Sottil, a vuoto l’assalto a Livaja, si punta a Matri

Sono cinque gli arrivi, inutile ricerca della punta da affiancare a Petagna

Ultimi frenetici minuti per definire gli organici delle squadre professionstiche. La Spal è ferma a cinque innesti: Bonifazi, Dabo, Zukanovic, Castro e Cerri. Quattro le cessioni: Igor, Kurtic, Moncin e Paloschi, con Sala ad un passo dal Verona. Sfumata la trattiva con la Fiorentina per portare a Ferrara Sottil. Difesa e centrocampo, anche per l’esperienza che possno garantire i nuovi acquisti sembra possano trarre giovamento dal confronto tra entrate e uscite. Anche se pure lo scambio Paloschi-Cerri può essere giudicato soddisfacente, emerge la delusione per il mancato arrivo di una punta con le caratteristiche tecniche e fisiche per far coppia con Petagna. Con il gong ormai in vista era spuntato il nome di Marko Livaja, il ventiseienne attaccante croato che in Italia ha vestito le maglia di Cesena, Inter, Atalanta e Empoli, prima di quelle di Rubin Kazan, Las Palmas e AEK Atene, nelle cui fila, nella stagione in corso, ha disputato 18 partite, realizzando 6 gol. Operazione che non si è concretizzata. Evidentemente anche in casa biancoazzurra si era coscienti di quanto sarebbe stato importante assicurare a Petagna una valida spalla per poter concorrere alla conquista del primo posto nel minitorneo a quattro che porterà alla salvezza e soprattutto avere le carte in regola per giocarsela con il Genoa, uscito da questo mercato indiscutibilmente rinforzato. Le risorse, considerati gli introiti garantiti dalla varie cessione, compresa quella di Petagna, sembravano non mancare, ma dopo il no di Iago Falque non sono stati individuati giocatori che potessero per aspetti tecnici e economici fare al caso della Spal. C’e però il mercato degli svincolati e Vagnati avrebbe già preso contatti con Alessandro Matri che, dopo aver rescisso il contratto con il Brescia, è libero di accasarsi dove ritiene più opportuno.

ACQUISTI

BONIFAZI(dif.)(Torino), DABO(centr.)(Fiorentina), ZUKANOVIC(dif.)(Al Alhi-Gedda), CASTRO(centrocamp.)(Cagliari), CERRI(attac.)(Cagliari)

CESSIONI

IGOR(dif.)(Fiorentina), KURTIC(cent.)(Parma), MONCINI(att.)(Benevento), PALOSCHI(att.)(Cagliari), JANKOVIC(att.) Crotone