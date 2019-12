SPAL: vacanze finite

Sabato pomeriggio riprendono gli allenamenti

Dopo una settimana di riposo, sabato, alle 14.30, i giocatori della Spal si riroveranno sui campi del Centro G.B. Fabbri per riprendere gli allenamenti in vista della gara spareggio con l’Hellas Verona, in calendario domenica 5 gennaio, con fischio di inizio alle ore 15.00. Sedute quotidiane, doppie domenica e martedì, con un solo giorno di riposo, lunedì. Inutile nascondere l’importanza di un confronto che potrebbe dare una svolta al campionato della formazione ferrarese. Dopo la vittoria sul campo del Torino la Spal ha dimezzato le distanze dalla zona salvezza, ora a tre punti, a quota quindici, mentre il Verona, che deve recuperare la partita all’Olimpico con la Lazio, è a diciannove. Mettere al tapppeto l’undici di Juric significherebbe togliergli una buona parte delle certezze su cui oggi può contare. Verona che, in caso di sconfitta, rientrerebbe a far parte, con Genoa, Udinese e Lecce, del gruppo di squadre su cui è prevedibile Floccari e compagni dovranno, fino alle ultime giornate, fare la corsa per conquistare la salvezza. Per la gara del 5 gennaio certamente Semplici avrà a disposizione Di Francesco, visto in campo anche negli ultimi minuti della trasferta a torinese, mentre saranno da valutare, nei prossimi giorni, le possibilità di poter contare su Reca. E’ possibile che l’ex attaccante del Sassuolo, possa fare il suo rientro sin dal primo minuto, nel caso al fianco di Petagna. Potrebbe essere l’unica variante rispetto alla formazione inzialmente schierata a Torino, salvo movimenti in entrata o in uscita difficili da ipotizzare prima del match con il Verona. Il mercato mercato dovrebbe infatti entrare nel vivo la settimana successiva, quella che precede un’altra gara, vista l’attuale classifica, che oggi è da considerasi come un altro confronto diretto, sul campo della Fiorentina che, con i suo diciassetti punti, è appena due gradini sopra la zona salvezza. Sono 2.645 i biglietti venduti per Spal-Verona, di cui 1.000 per il settore ospiti.