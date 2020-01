SPAL – VERONA 0-2 (14′ Pazzini, 85′ Stepinski)

SPAL: Berisha; Tomovic, Vicari (77′ Felipe), Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza (82′ Floccari); Paloschi (55′ Di Francesco), Petagna. A disp. Thiam, Letica, Valdifiori, Floccari, Murgia, Felipe, Di Francesco, Salamon, Cannstra’, Jankovic, Tunjov, Mastrilli. All. Semplici

VERONA: Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Zaccagni (79′ Badu) Verre (89′ Dawidowicz) Pazzini. A disp. Berardi, Radunovic, Vitale, Badu, Henderson, Stepinski, Di Carmine, Bocchetti, Danzi, Dawidowicz, Wesley, Adjapong. All. Juric

2′ Subito pericoloso il Verona con un contropiede di Lazovic che viene chiuso al momento della conclusione a rete.

5′ Verre ruba palla a Kurtic, ma conclude abbondantemente a lato.

13′ Intervento provvidenziale di Berisha che nega la rete a Rrhamani.

12′ Diagonale debole di Paloschi che si spapegne sul fondo.

14′ GOL Verona in vantaggio con una deviazione aerea di Pazzini che concretizza un colpevole errore di Igor.

24′ Kurtic da fuori area alza sopra la traversa.

28′ Prima occasione da rete per la Spal con Paloschi che da distanza ravvicinata non concretizza un assist di Cionek.

38′ Spal in inferiorità numerica per espulsione di Tomovic per gioco falloso.

41′ Occasionissima per la Spal con Petagna che non arriva per un soffio alla deviazione ravvicinata.

51′ Zaccagi da fuori impegna Berisha.

53′ Miracolosa respinta di Berisha che evita la seconda rete su Pazzini.

64′ Petagna di testa alza sopra la traversa.

68′ Altra grande opportunità per il raddoppio con Rrhamani che si vede respingere la deviazione da un intervento provvidenziale di Berisha.

70′ Ancora lo strepitoso Berisha salva su Pazzini con pallone che carambola sulla traversa e termina sul fondo.

76′ Destro dal limite di Di Francesco a lato.

82′ Petagna di testa sfiora il palo.

85′ GOL Stepinski ribadisce in rete una respinta di Berisha.

89′ Valoti si mangia un gol incredibile calciando alto da posizione ravvicinata.

92′ Silvestri blocca con sicurezza sullo stesso Valoti.