SPAL: Verona, Fiorentina, mercato, il momento è decisivo

Venti giorni fondamentali per il futuro biancoazzurro

Verona, Fiorentina, campagna acquisti e cessioni, l’una dopo l’altra in rapida successione, le priorità in casa Spal, in una ventina di giorni che potrebbero incidere in modo pesante sull’intera stagione. L’esito dei confronti con le squadre di Juric e Iachini, che precederanno la trasferta di Bergamo ed il derby interno con il Bologna, è destinato a tracciare le strategie sul fronte entrate e uscite. Va da sé che se la Spal vedrà la zona salvezza ancora a tiro la società darà mandato a Vagnati di fare il possibile, sempre con un occhio di riguardo al bilancio, per consegnare a Semplici i rinforzi indispensabili per tagliare per la terza volta il traguardo salvezza. In caso contrario sarebbe inutile chiedere alla famiglia Colombarini di riversare risorse importanti su un mercato comunque sia difficilissimo. Almeno all’apparenza le occasione paiono latitare. I nomi fatti fino ad oggi non concedono spazio all’esaltazione, forse gli unici giocatori di spessore apparentemente raggiungibili potrebbero essere il danese Kjaer dell’Atalanta e il francese Dabo, in uscita dalla Fiorentina, sui quali però non sembra mancare la concorrenza. Per il resto tutte scommesse, a partire dal laziale Berisha, Mancosu, autore domenica del gol del pareggio dell’Empoli nel derby con il Livorno o Destro in cerca del riscatto dopo il flop a Bologna. Difficile anche pescare sui mercati oltre confine. Gli elementi di primo piano faticano ad accettare di dirigersi verso una squadra di bassa classifica, discorso che vale anche per chi gioca in Italia, con l’aggiunta, per chi arriverebbe dall’estero, anche impiegare tempo per prendere confidenza con un campionato a loro sconosciuto. Va inoltre rammentato come la Spal non possa immettere sul capitolo acquisti capitali pesanti, tali da potersi lanciare nella corsa verso i big dei quali qualche società di media-alta classifica vorrebbe sbarazzarsi, a meno che si apra la pista verso qualche prestito. Ecco che il compito che attende Vagnati diventa proibitivo o quasi. Ormai è chiaro, il Direttore, oltre ai vari Salamon, Sala e Jankovic, dovrà trovare una collocazione anche ad altri giocatori che hanno ingaggi pesanti e che potrebbero anche garantire introiti da utilizzare per gli almeno tre innesti, dei quali Semplici necessita come il pane: centrale difensivo, centrocampista incontrista e punta di movimento. Con i rientri di Fares e D’Alessandro, che iniziano ad avvicinarsi, e Cionek, che ben si è adattato come quinto, non sembrano invece esserci necessità prioritarie di innesti sugli esterni. I riferimenti per quanto riguarda le uscite ormai sono chiari: Kurtic, Paloschi, Igor e Moncini. Non dovrebbe invece muoversi Petagna, anche per la volontà del ragazzo, che nella Spal e a Ferrara si trova benissimo. Per l’attaccante triestino le offerte non mancano, ma verrebbero vagliate, solo nella malaugurata ipotesi, che prima del 31 gennaio la situazione di classifica fosse tale da ridurre al lumicino le speranze di salvezza. Insomma si profila un mercato di riparazione che lascia spazio alla possibilità di tanti movimenti, come spesso verificatosi nei sei anni della gestione Colombarini-Mattioli-Vagnati che riepiloghiamo.

Nel 2013/2014, a gennaio, arrivarono Arrigoni, Berretti, Falomi, Giani, Lebran, Sereni. Nel campionato successivo toccò a Cottafava, Gerbaudo, Nava, Pappaianni, Rovini, Zigoni. Solo ritocchi nelle due stagioni successive. 2015/2016: Grassi, oltre a Schiavon da mesi a Ferrara, ma tesserabile solo da gennaio. 2016/2017: Costa, Floccari, Poluzzi. Più movienti nei due anni di serie A. 2017/2018: Cionek, Dramè, Kurtic, Simic, Everton Luiz. 2018/2019: Viviano, Murgia, Fulignati, Regini, Jankovic,

Importante è che nel frattempo la squadra non si faccia distrarre. Il gruppo pare esserne cosciente, testimoniato anche dalla decisione di evitare giorni di riposo da sabato, quando sono sono ripresi gli allenamenti, fino al primo match del nuovo anno. Troppo importante sarà l’esito della gara con il Verona che, in caso di sconfitta, e sarebbe la quinta in trasferta, vedrebbe ridursi a quattro i punti di vantaggio sulla Spal, anche se con una gara in meno, comunque quella tutt’altro che semplice sul campo della Lazio. Quella con gli scaligeri sarà una delle partite, come gli altri scontri diretti che i biancoazzurri si troveranno ad affrontare nel ritorno, con a disposizione unicamente la vittoria. Solo attraverso questi risultati sarà possibile risalire la china. Per la gara di domenica Semplici, fatta eccezione per Fares, D’Alessandro e probabilmente Reca e Jankovic, dovrebbe avere a disposizione il gruppo al completo. Si potrebbe rivedere Di Francesco a supporto di Petagna per il resto non dovrebbero esserci sostanziali novità rispetto alla squadra tornata con i tre punti da Torino,, dando la dimostrazione di essere compatta e credere nella possibilità di centrare l’obiettivo.